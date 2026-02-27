Clinton alla Commissione su Epstein | Non ho fatto nulla di sbagliato non avevo idea dei suoi crimini

Bill Clinton si è presentato davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, dichiarando di non aver mai avuto conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein. Durante l’audizione, ha affermato che, se fosse stato a conoscenza delle attività illecite dell’imprenditore, avrebbe agito denunciandolo. Il politico ha ribadito più volte di non aver mai commesso errori e di non aver avuto consapevolezza delle accuse a carico di Epstein.