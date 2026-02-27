Clinton alla Commissione su Epstein | Non ho fatto nulla di sbagliato non avevo idea dei suoi crimini
Bill Clinton si è presentato davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, dichiarando di non aver mai avuto conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein. Durante l’audizione, ha affermato che, se fosse stato a conoscenza delle attività illecite dell’imprenditore, avrebbe agito denunciandolo. Il politico ha ribadito più volte di non aver mai commesso errori e di non aver avuto consapevolezza delle accuse a carico di Epstein.
Davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, Bill Clinton nega di aver mai saputo dei crimini di Jeffrey Epstein: "Se lo avessi saputo lo avrei denunciato io stesso". Poi difende la moglie Hillary: "Non aveva nulla a che fare con lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caso Epstein, Bill Clinton: “Non ho visto nulla. Non avevo idea dei suoi crimini”
Leggi anche: Caso Epstein, Hillary Clinton: «Non l'ho mai incontrato e non avevo idea dei suoi crimini. Sono inorridita»
Clintons to Testify in Epstein Investigation | Your Morning
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Temi più discussi: Hillary Clinton, Commissione dovrebbe indagare su Trump non su di me; Hillary Clinton su Epstein: Non l’ho mai incontrato; Sospesa la deposizione di Hillary dopo una fuga di notizie. Lei: La commissione dovrebbe indagare su Trump, non su di me; Hillary Clinton accusa Trump: Insabbiamento sugli Epstein Files.
Bill Clinton alla Commissione di sorveglianza: «Non sapevo dei crimini commessi da Epstein. Giustizia per le vittime»«Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male». Con queste parole Bill Clinton, nella sua testimonianza su Jeffrey Epstein, davanti alla Comissione di sorveglianza della ... ilmessaggero.it
Epstein files, la deposizione di Bill Clinton: «Non ho fatto nulla di sbagliato»L’audizione si svolge a porte chiuse al Chappaqua Performing Arts Center, nello Stato di New York. Bill Clinton: vittime di Epstein meritano giustizia ... ilsole24ore.com
Bill Clinton alla Commissione di sorveglianza: «Non sapevo dei crimini commessi da Epstein. Giustizia per le vittime» x.com
la Repubblica. . I rapporti tra Bill Clinton e Jeffrey Epstein, su cui verte l'interrogatorio davanti a una commissione del Congresso, cominciano nei primi anni Novanta, dopo l'elezione di Clinton alla Casa Bianca, e terminano all'inizio degli anni Duemila, prima c - facebook.com facebook