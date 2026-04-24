Alla vigilia di Bologna-Roma, l'allenatore del Bologna ha commentato le recenti polemiche sulla separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, affermando di non aver avuto alcun coinvolgimento nella vicenda. In un intervento diretto, ha chiesto di non essere paragonato a Ranieri, sottolineando di non aver fatto nulla in merito. La questione è tornata al centro dell’attenzione sportiva in vista della prossima partita.

Alla vigilia di Bologna-Roma, Gian Piero Gasperini interviene sulle polemiche legate alla separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, respingendo ogni coinvolgimento: “Non ho fatto nulla”. Il tecnico sottolinea la fiducia della società e chiarisce anche il rapporto con il ds Massara, definito senza feeling tecnico ma senza problemi personali. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini sul confronto con Ranieri: "Non mi mettete sullo stesso piano! Io..."

GASPERINI CONFERENZA POST ROMA ATALANTA:RANIERI NON METTETECI SULLO STESSO PIANO...

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