Il generale Vannacci lascia la Lega e il team brianzolo si toglie qualche sassolino

Dopo aver lasciato la Lega, il generale Roberto Vannacci ha annunciato la creazione di un suo gruppo politico, chiamato Futuro Nazionale. In Brianza, la notizia ha fatto scoppiare polemiche e commenti contrastanti. La decisione di Vannacci ha sorpreso molti, anche perché il suo addio al partito di Matteo Salvini arriva in un momento di tensione politica. Ora si attende di capire come reagiranno gli altri attori locali e quale strada prenderà il suo nuovo progetto.

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e crea un suo gruppo politico (Futuro Nazionale): anche in Brianza scoppia la polemica. Mentre sulla pagina Facebook il leader del Carroccio, Matteo Salvini, esprime la sua amarezza e i politici leghisti brianzoli condividono sui loro profili commenti.

