Gasperini rompe il silenzio | basta polemiche conta solo il campo

Il tecnico della squadra di calcio si è presentato ai giornalisti a Trigoria, rispondendo alle domande in vista della partita contro il Bologna. Ha commentato le recenti dichiarazioni di un altro allenatore, ribadendo che per lui l’unico risultato che conta è quello sul campo. Inoltre, ha toccato il tema delle polemiche extra calcistiche, affermando che sono superate e che ora l’attenzione è tutta sulla partita.

? Cosa sapere Gasperini risponde ai media a Trigoria dopo le dichiarazioni di Claudio Ranieri.. Il tecnico della Roma difende la gestione societaria prima del match contro il Bologna.. Venerdì 24 aprile 2026, Gian Piero Gasperini risponde ai media prima del match contro il Bologna, mettendo un punto fermo sulla gestione della società giallorossa e sul rapporto con Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma ha affrontato con fermezza i temi caldi emersi dopo la decisione della società di interrompere il rapporto con l’ex senior advisor. Durante la conferenza stampa pre-partita, Gasperini ha sottolineato come il sostegno da parte dei vertici sia stato costante fin dall’inizio del suo incarico, ribadendo che l’obiettivo principale del club rimane la propria eccellenza sportiva sopra ogni altra cosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasperini rompe il silenzio: basta polemiche, conta solo il campo Notizie correlate Gasperini rompe il silenzio: «Champions obiettivo mio, non della proprietà. Ora basta ombre sul futuro»Nella mattinata di oggi, a poche ore dal calcio d’inizio dell’anticipo contro il Pisa, Gian Piero Gasperini ha trasformato la consueta conferenza... Pd, Todisco rompe il silenzio: “Basta a giochi interni”Tempo di lettura: 3 minuti“Quanto sta accadendo nel Partito Democratico a pochi giorni dalla presentazione delle liste mi impone di rompere il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ranieri rompe il silenzio dopo la lite a distanza con Gasp; Gasperini, lacrime per Percassi e calci alla porta: Con Ranieri mai questi toni. A Bergamo c'era sintonia, a Roma ho subìto tutto; Ranieri rompe il silenzio: Siamo tutti uniti per un unico scopo. I ragazzi stanno dando tutto; Gasperini chiarisce la situazione con Ranieri alla vigilia di Roma-Atalanta: Mi ha sorpreso, ma non voglio alibi. Roma, Ranieri rompe il silenzio: La società ha scelto che io me ne andassiRanieri ha voluto ribadire con fermezza la sua posizione, sottolineando l'amore per il Club e l'ammirazione per la dirigenza giallorossa. derbyderbyderby.it Roma, Ranieri rompe il silenzio dopo lo sfogo su GasperiniA circa due settimane dalle dichiarazioni esplosive nei confronti di Gian Piero Gasperini pre Pisa, Claudio Ranieri è tornato a parlare con i cronisti, senza entrare nello specifico del tema, ma comme ... asromalive.it Roma, Gasperini rompe il silenzio: frecciata a Ranieri e gelo con Massara - facebook.com facebook Roma, Ranieri dopo la lite a distanza con Gasp: "Tutti uniti per un unico scopo" #SkySport #Roma #Ranieri #Gasperini x.com