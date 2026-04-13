Pd Todisco rompe il silenzio | Basta a giochi interni

Un membro del Partito Democratico ha deciso di parlare, rompendo il silenzio a pochi giorni dalla presentazione delle liste elettorali. In una dichiarazione, ha affermato che è giunto il momento di mettere fine ai giochi interni e ha sottolineato la necessità di concentrarsi sui problemi del partito. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensioni e discussioni all’interno del gruppo politico.

Tempo di lettura: 3 minuti “Quanto sta accadendo nel Partito Democratico a pochi giorni dalla presentazione delle liste mi impone di rompere il silenzio a cui mi ero consegnato per senso di responsabilità. Il Pd, a cui è stato riconosciuto dai propri alleati il diritto dell’indicazione del candidato Sindaco di Avellino non ha ancora scelto, ma, soprattutto, non ha ancora condiviso un percorso nel “Campo Largo” capace di costruire le condizioni perché Avellino possa essere governata e governata bene. Nella ricerca di una dignità che la nostra comunità cerca ostinatamente dopo tutto quanto è accaduto in questi anni”. parte così la dura nota di Francesco Todisco, storico militante Pd e tra i papabili candidati sindaco.🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Melania Trump rompe il silenzio su Epstein: «Basta bugie» Leggi anche: Sanità, Riccardi rompe il silenzio nel pieno dello scontro interno: “Basta posizioni acquisite”