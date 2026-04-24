Gian Piero Gasperini ha commentato le recenti parole di Ranieri, affermando di non voler entrare nella polemica. Ha inoltre parlato del rapporto con il direttore sportivo, specificando che le differenze sono legate esclusivamente a questioni tecniche e alla costruzione della squadra, senza che ci siano problemi personali tra loro. La discussione si inserisce nel contesto delle dinamiche interne alla società calcistica.

Gian Piero Gasperini torna a parlare del rapporto con il ds Massara, chiarendo che la mancanza di feeling è solo tecnica e legata alla costruzione della squadra, senza alcun problema personale. Poi aggiunge sul direttore sportivo: "Lui è una bravissima persona".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Ranieri? Non partecipo alla macchina del fango. Con Massara invece..."

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