In casa Roma il momento è a dir poco delicato. Poco fa il club ha ufficializzato il divorzio con il Senior Advisor Ranieri, il quale era ormai ai ferri corti con Gasperini: “Non so come si sia arrivati a questo punto con Ranieri – ha dichiarato proprio il tecnico giallorosso alla vigilia della gara di campionato in casa del Bologna – Le vicende sono sotto gli occhi di tutti, non me la sento di comunicare, ne sono stato fuori. Non partecipo a questa macchina del fango attiva ogni giorno“. “Io non ho fatto nulla contro nessuno – ha aggiunto Gasperini – Quando ho detto che dentro Trigoria si deve crescere perché qui è dove si deve fare calcio, spero.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini: “Addio Ranieri? Macchina del fango. A Massara ho fatto una richiesta”

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Gasperini sul rapporto con Ranieri: “Io non ho fatto nulla, non partecipo alla macchina del fango”Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma e, inevitabilmente, si è soffermato sull'addio di Ranieri.

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Gasperini in conferenza dice tutto: Ranieri? Io non ho fatto nulla. Con Massara non c'è mai stato feelingIl tecnico giallorosso: La situazione è sotto gli occhi di tutti, sono stato tirato dentro questa polemica ma voglio parlare solo di calcio. Dybala dal primo minuto a Bologna? Difficile ... corrieredellosport.it

Dopo l'addio di Ranieri, la Roma potrebbe salutare anche il ds Massara. A parlarne è stato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: «Tra noi non è mai scoppiato il feeling» (1/8) x.com

In conferenza stampa Gasperini parla dell’addio di Claudio Ranieri: “Il sostegno della società nei miei confronti non è mai mancato. La Roma viene prima di tutto. Io non ho attaccato nessuno, mi hanno tirato dentro questa situazione” #asroma facebook