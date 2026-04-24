garlasco stasi non sarebbe stato sulla scena del delitto

Secondo una nuova ricostruzione depositata in procura a Pavia dai carabinieri di Milano, Alberto Stasi non sarebbe stato presente sulla scena del delitto. La relazione indica che non sono stati trovati elementi utili a collocare l’ex studente bocconiano nel luogo dove si è consumato il delitto. Questa versione si basa sulle risultanze delle indagini e sui rilievi effettuati dagli investigatori.

Alberto Stasi non era sulla scena del delitto: a sostenere questa ipotesi ci sarebbe la nuova ricostruzione depositata in procura a Pavia dai carabinieri di Milano, da cui emergerebbe che non sarebbero stati trovati elementi utili a collocare l'ex studente bocconiano sul teatro del crimine. Anzi invece sarebbero stati raccolti diversi dati in contrasto. Un quadro che potrebbe aprire la strada a una richiesta di revisione del processo di Stasi, già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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