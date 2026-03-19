La Procura di Pavia sta indagando sulla possibile variazione dell’orario del delitto nel caso Garlasco, un elemento che potrebbe influenzare la sentenza definitiva di Alberto Stasi. La questione riguarda la finestra temporale in cui si sarebbe consumato l’omicidio di Chiara, e questa modifica potrebbe portare a nuove valutazioni sulla responsabilità dell’imputato. La discussione riguarda esclusivamente aspetti tecnici legati ai tempi e alla ricostruzione degli eventi.

Se la finestra temporale del delitto si sposta, cambia tutto. È questo il punto su cui oggi ruota la nuova indagine della Procura di Pavia sul caso Garlasco: non un dettaglio tecnico, ma la pietra angolare su cui è stata costruita la condanna definitiva di Alberto Stasi. La consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dai pm di riesaminare tempi e dinamica dell'omicidio, è stata depositata da settimane ed è coperta da segreto. Ma come riporta il sito di Nicola Porro, secondo indiscrezioni ancora non confermate, indicherebbe una morte collocabile tra le 10 e le 11.30 del 13 agosto 2007. Un orario sensibilmente più tardo rispetto a quello fissato dalla sentenza, che aveva individuato l'aggressione tra le 9. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, bomba sull'orario. De Rensis: "Alberto non può aver ucciso Chiara"

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