Garlasco il Dna che scagiona Alberto Stasi e la chiusura delle indagini su Sempio

La procura di Pavia si appresta a chiudere la seconda indagine nel caso Garlasco, con un’attenzione particolare ai risultati delle analisi del DNA. Questi ultimi sembrano aver escluso la presenza di Alberto Stasi tra i sospettati, portando alla chiusura delle indagini anche sul conto di Andrea Sempio. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali o dettagli su eventuali sviluppi successivi.

La procura di Pavia sta per chiudere la seconda indagine sul caso Garlasco. E a scoprire tutte le carte dell’accusa nei confronti di Andrea Sempio. Gli inquirenti chiederanno il processo per l’omicidio di Chiara Poggi. E nella ricostruzione degli inquirenti non c’è posto per Alberto Stasi. Il 41enne condannato per l’assassinio della fidanzata era considerato uno dei nomi possibili per l’omicidio “in concorso” contestato a Sempio. Perché, è il ragionamento dei pm guidati da Fabio Napoleoni, la nuova perizia sposta l’ora della morte della vittima. In una finestra temporale in cui Stasi era al pc e lavorava alla tesi. La chiusura indagini su Garlasco.🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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Nei file persone ignote forniscono una ricostruzione dell’omicidio diversa da quella che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Oggi possibile un confronto fra pm in vista della chiusura della nuova inchiesta Leggi l'articolo #ChiaraPoggi - facebook.com facebook