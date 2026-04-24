Caso Garlasco | l’avvocato De Rensis sfida i potenti dopo le minacce

L'avvocato De Rensis ha presentato una denuncia ai Carabinieri riguardo a minacce ricevute mentre difendeva un imputato in un procedimento penale. Le minacce sono avvenute nel corso delle attività di assistenza legale e sono state segnalate alle autorità competenti. L’avvocato ha deciso di rendere pubblica la situazione, sottolineando l’importanza di tutelare l’integrità del proprio operato e la sicurezza personale.

? Cosa sapere L'avvocato De Rensis denuncia ai Carabinieri minacce ricevute per la difesa di Alberto Stasi.. Le segnalazioni aprono nuovi profili investigativi sul caso Garlasco e su presunte pressioni esterne.. Il legale De Rensis ha lanciato una sfida aperta durante la trasmissione FarWest, dichiarando di non temere minacce legate a persone con influenze importanti, mentre si avvicina la data del 13 luglio. L’atmosfera intorno al caso di Garlasco è mutata radicalmente. L’avvocato De Rensis, impegnato nella difesa di Alberto Stasi insieme a Giada Bocellari, ha abbandonato il ruolo di consulente per assumere quello di protagonista in un confronto serrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco: l’avvocato De Rensis sfida i potenti dopo le minacce