Sono passati quasi 18 anni dal delitto di Garlasco, e ancora oggi non c’è una soluzione definitiva. Quello che poteva essere risolto in poche ore si è trasformato in un giallo senza fine. Le indagini hanno fatto fatica a trovare una chiave, e ora sembra che la verità sia sempre più lontana.

Sarebbero forse bastate poche ore per risolvere l’irrisolvibile delitto di Garlasco. E invece non sono bastati 18 anni. Anni di processi, perizie, incidenti probatori e indagini riaperte. Già, perché sul corpo di Chiara Poggi, sulla spalla coperta dal pigiama, l’assassino aveva lasciato la sua firma in calce: le impronte di quattro dita. Indice, medio, anulare e mignolo. Nitide, perfette, utilizzabili. Il segno di una mano che aveva afferrato la vittima per la schiena, o forse l’aveva spinta durante l’aggressione. Beh, oggi quelle impronte non esistono più. O meglio, sono state contaminate, rese inutilizzabili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il delitto si poteva risolvere in poche ore. Adesso invece è (quasi) impossibile

Eloisa, anestesista di 48 anni, ha deciso di approfondire le proprie competenze studiando perito, con l'obiettivo di contribuire alle indagini sul caso di Garlasco.

La famiglia Poggi ha affidato una nuova consulenza per il caso Chiara Poggi.

