Caso Garlasco | nuova consulenza Poggi su sangue gradini ' impossibile non sporcarsi'

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Una nuova consulenza sulle macchie presenti sul pavimento della villetta di via Pascoli a Garlasco confermano che Alberto Stasi non poteva non sporcarsi le scarpe quando, la mattina del 13 agosto 2007, entra per cercare la fidanzata Chiara Poggi, uccisa vicino all'ingresso e poi gettata lungo le scale. Sono le novità che emergono dall'attività di indagine della famiglia della vittima che portano a confermare che quello dell'allora fidanzato, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, è il racconto non dello scopritore ma dell'assassino, come si legge nella sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La famiglia Poggi ha affidato una nuova consulenza per il caso Chiara Poggi.

Speciale Garlasco: il Video di Andrea Sempio sul PC di Chiara Poggi

