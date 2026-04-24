Garlasco colpo di scena dalle indagini | Si tratta di Stasi Cambia davvero tutto

Dopo mesi di indagini, le autorità hanno identificato un nuovo sospettato nel caso di Garlasco. Le verifiche tecniche e le audizioni svolte hanno portato a una svolta, con l’accusa ora rivolta a un uomo diverso da quello inizialmente sospettato. La conclusione delle indagini è imminente e potrebbe cambiare significativamente il quadro investigativo sull’omicidio di Chiara Poggi.

Dopo mesi di accertamenti, audizioni e verifiche tecniche, l’inchiesta sul delitto di Garlasco si avvicina a un passaggio decisivo: la chiusura delle indagini che vedono indagato Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Fase decisiva delle indagini e incontro istituzionale. Si tratta di una fase particolarmente delicata: la definizione del quadro investigativo passa attraverso atti formali, valutazioni di sintesi e l’eventuale consolidamento di elementi considerati utili dalla Procura. In procedimenti complessi, anche un dettaglio depositato in extremis può incidere sulle determinazioni finali. In questo contesto, oggi il procuratore di Pavia Fabio Napoleone è atteso a Milano per un incontro con la procuratrice generale Francesca Nanni.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, colpo di scena dalle indagini: “Si tratta di Stasi”. Cambia davvero tutto Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Garlasco, un altro colpo di scena dalle indagini in corso. “Qualcosa hanno trovato”A quasi vent’anni dal delitto, il caso relativo al delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi possibili sviluppi investigativi. Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ore 14 Sera, Infante ospita Francesco Dolci e poi svela un colpo di scena su Garlasco; Garlasco, nuovo colpo di scena: depositato un esposto per tentato depistaggio delle indagini; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Alberto Stasi innocente, Andrea Sempio a processo: indagini chiuse e colpi di scena in arrivo, i pm scoprono le carte. Ecco gli scenari. «Alberto Stasi innocente, Andrea Sempio a processo»: indagini chiuse e colpi di scena in arrivo, i pm scoprono le carte. Ecco gli scenariIl conto alla rovescia è iniziato. La Procura di Pavia si prepara a chiudere, nelle prossime settimane, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi ... leggo.it Caso Garlasco, pm pronti a scoprire le carte su Sempio Stasi fuori dalla scena del crimineTra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le nuove indagini sul caso Garlasco. Stasi e la teoria che smentirebbe un suo ruolo nel delitto ... rainews.it Mattino 5. . Gianluca Zanella: "Mi viene da pensare che i carabinieri stiano indagando sull'operato di altri carabinieri" Le ultime sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook #Garlasco, verso la chiusura delle indagini: "Stasi fuori dalla scena del crimine" x.com