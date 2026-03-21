Garlasco un altro colpo di scena dalle indagini in corso Qualcosa hanno trovato

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, le indagini sono state riaperte e ci sono segnali di nuovi sviluppi. Le forze dell’ordine hanno trovato elementi che potrebbero portare a ulteriori approfondimenti sul caso. La notizia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, mentre si aspettano aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse degli investigatori.

A quasi vent’anni dal delitto, il caso relativo al delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi possibili sviluppi investigativi. Al centro delle ultime analisi c’è il computer di Chiara Poggi, un elemento che potrebbe offrire ulteriori spunti utili a rileggere quanto accaduto nell’estate del 2007. A parlarne è stata l’ultima puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, il dottor Alessandro Borra, consulente della difesa di Alberto Stasi, avrebbe individuato alcuni elementi rilevanti analizzando il contenuto del pc della vittima. Leggi anche: Garlasco, la decisione di genitori e il fratello di Chiara Poggi: “Esposti in procura” Garlasco, la notizia sul pc di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Io da questo non mi farei prescrivere nemmeno le Zigulì. #quartogrado #garlasco x.com