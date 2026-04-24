Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e si trova nel carcere minorile di Milano con l’accusa di aver ucciso un uomo in un parcheggio. La vittima, di nome Gabriele Vaccaro, è stata colpita con un coltello mentre si trovava in auto, sotto la scusa di voler acquistare una pizza. Il giovane, che ha ammesso di essere coinvolto nel fatto, si trova ora in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento.

Pavia, 24 aprile 2026 – Resta in custodia cautelare nel carcere minorile Beccaria di Milano il 16enne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro. Ed è stata fissata per questa mattina l’autopsia sul corpo del 25enne originario di Favara (Agrigento) morto al Policlinico San Matteo per le ferite riportate nell’aggressione, nel parcheggio dell’area Cattaneo a Pavia, nella notte tra sabato e domenica. Ieri mattina si è tenuta l’udienza di convalida del fermo, che era scattato nei confronti del 16enne al termine dell’interrogatorio in Questura, dopo l’identificazione del presunto responsabile, nella serata di domenica. Migliaia di persone hanno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriele Vaccaro ucciso nel parcheggio con la scusa di una pizza: il 16enne accusato di averlo accoltellato resta in carcere, "è distrutto”

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Gabriele Vaccaro ammazzato col cacciavite nel parcheggio: chi è il 16enne fermatoNella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, Gabriele Vaccaro, 25enne originario di Favara (Agrigento), è stato ucciso a Pavia.

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Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro x.com