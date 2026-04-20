Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, un uomo di 25 anni è stato trovato morto nel parcheggio di Pavia. L’uomo, originario di Favara, è stato colpito e ucciso con un cacciavite. Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine in relazione all’omicidio. La polizia sta indagando sulle circostanze della vicenda e sulla dinamica dell’accaduto.

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, Gabriele Vaccaro, 25enne originario di Favara (Agrigento), è stato ucciso a Pavia. Il giovane, trasferitosi da poco in Lombardia per lavorare come operaio in un centro logistico delle Poste a Stradella, è stato colpito con una coltellata (probabilmente un cacciavite o un punteruolo) al collo durante una lite scoppiata nel parcheggio dell’ex area Cattaneo, vicino al centro storico.L’aggressione è nata da una discussione, iniziata forse già in discoteca per un apprezzamento a una ragazza, tra il gruppo di amici di Vaccaro e un altro gruppo di giovani. La lite è proseguita nel parcheggio, dove è spuntata l’arma.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gabriele Vaccaro ammazzato col cacciavite nel parcheggio: chi è il 16enne fermato

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