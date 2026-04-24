Mercoledì sera, un giovane di 25 anni è stato ucciso in una zona residenziale. La polizia ha avviato le indagini e ha raccolto testimonianze sul luogo dell’omicidio. La vittima era conosciuta nel quartiere e non risultano ancora motivazioni chiare per il delitto. La notizia ha suscitato grande sgomento tra i residenti, che si sono riuniti per esprimere solidarietà e chiedere giustizia.

Un abbraccio ideale lungo chilometri da Pavia a Favara, in provincia di Agrigento. Mercoledì sera in contemporanea le due comunità, quella dove era nato e quella dove si era trasferito, sono scese in piazza per stringersi alla famiglia di Gabriele Vaccaro, ucciso a 25 anni nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio dell’area Cattaneo. A Pavia una marea silenziosa composta da oltre tremila persone ha raccolto l’invito della Consulta dei Giovani di Pavia, della Diocesi, del Comune e dell’Ente per il diritto allo studio universitario (Edisu) e ha stretto in mano una candela per trasformare il dolore in un messaggio di vita e solidarietà. In prima fila moltissimi giovani che, come Gabriele, vogliono poter uscire la sera con gli amici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabriele Vaccaro ucciso a 25 anni: "Preghiamo pure per il pentimento"

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Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro x.com