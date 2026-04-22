Centinaia di persone alla fiaccolata per Gabriele Vaccaro il ragazzo ucciso nel parcheggio

Centinaia di persone si sono ritrovate questa sera a Pavia per una fiaccolata in ricordo di Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni vittima di un'aggressione nel parcheggio dell'area Cattaneo tra sabato e domenica. La manifestazione si è svolta in silenzio, con le luci delle fiaccole che hanno illuminato il percorso lungo le strade della città. La tragica vicenda ha suscitato una forte partecipazione tra i residenti.

Centinaia di persone hanno partecipato questa sera a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo essere stato colpito con un fendente al collo nel parcheggio dell'area Cattaneo. Era presente anche Antonio Palumbo, sindaco di Favara (Agrigento), paese originario del ragazzo ucciso, insieme al sindaco di Pavia, Michele Lissia. Dopo un momento di raccoglimento nel parcheggio, teatro dell'omicidio, la fiaccolata è partita davanti alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, raggiungendo poi piazza Duomo. COMBO I rilievi della Polizia nel parcheggio dove è stato accoltellato Gabriele Vaccaro e una immagine del ragazzo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centinaia di persone alla fiaccolata per Gabriele Vaccaro, il ragazzo ucciso nel parcheggio Notizie correlate Colpito a morte nel parcheggio. Fiaccolata ricorda Gabriele: "Era un ragazzo come noi"Un accendino, la torcia del cellulare, una candela: stasera dovranno brillare tantissime luci. Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bari, centinaia di persone al Parco Gargasole: il Pic-nic senza plastica è festa della comunità; Centinaia di persone, un solo grande grazie: il Comune paga cena ai volontari; Centinaia di persone in piazza con Torino per Gaza. Bruciata e strappata la bandiera israeliana; L’eredità viva di Francesco. Anche a Gaza. Ragazzo ucciso a Pavia, centinaia di persone alla fiaccolataCentinaia di persone hanno partecipato questa sera a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo ... ansa.it Centinaia di persone ai casting sul lago d’Iseo per il film con McConaughey e SaldanaAll’oratorio di Iseo grande affluenza per le selezioni delle comparse: obiettivo 400 nominativi. Cresce l’attesa per «Positano», il film di Daniel Roher tra Sebino e Costiera Amalfitana. ecodibergamo.it Centinaia di iscrizioni alla Padova Water Marathon: tutto pronto per il 3 maggio #watermarathon #padova #sport #canottaggio #canottieri - facebook.com facebook “Monumenti Aperti”: centinaia di visitatori in Consiglio regionale consregsardegna.it/monumenti-aper… #consiglioregionalesardegna x.com