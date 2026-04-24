Gabriele Lavia e l’ultimo biglietto di Strehler | Il nostro Amleto aspetta!

Gabriele Lavia si trova a Bergamo per portare in scena la sua interpretazione di «Lungo viaggio verso la notte», uno spettacolo di Eugene O’Neill di cui è sia regista che attore principale. Durante l’intervista, ha ricordato l’ultimo biglietto di Strehler e ha parlato del suo atteso ruolo di Amleto, sottolineando l’importanza di questo personaggio nel suo percorso artistico. La tournée proseguirà nelle prossime città italiane, portando sul palco questa produzione.

L’INTERVISTA. Gabriele Lavia a Bergamo con la tournée dello spettacolo «Lungo viaggio verso la notte» di Eugene O’Neill, di cui è regista e attore protagonista.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gabriele Lavia e l’ultimo biglietto di Strehler: «Il nostro Amleto aspetta!» Notizie correlate “Lungo viaggio verso la notte”, al Donizetti in scena Gabriele Lavia e Federica Di MartinoDopo il tuffo nella commedia dell’arte con Arlecchino muto per spavento della compagnia Stivalaccio Teatro, la Stagione di Prosa 2025-2026 della... Teatro, Gabriele Lavia al Verdi con "Lungo viaggio verso la notte"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Al Teatro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gabriele Lavia: Dentro una famiglia ci si ama o ci si odia; Teatro a Thiene: Gabriele Lavia chiude la stagione con il capolavoro di O’Neill; Gabriele Lavia, scacchi, letture e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Teatri di Siena 2025/2026 stagione da record tra sold out e applausi. Gabriele Lavia e l’ultimo biglietto di Strehler: «Il nostro Amleto aspetta!»L’INTERVISTA. Gabriele Lavia a Bergamo con la tournée dello spettacolo «Lungo viaggio verso la notte» di Eugene O’Neill, di cui è regista e attore protagonista. ecodibergamo.it Teatro a Thiene: Gabriele Lavia chiude la stagione con il capolavoro di O’NeillIl grande teatro a Thiene si prepara a vivere il suo atto conclusivo con un appuntamento di straordinario prestigio internazionale. vicenzareport.it Giovedì 16 Aprile Eventi Bergamo: Con il calare della sera, la provincia si anima di cultura e spettacolo. Alle 18:00, il Teatro Donizetti di Bergamo Città ospita un incontro con Gabriele Lavia e Federica Di Martino, due grandi nomi del teatro italiano, in un dialog - facebook.com facebook