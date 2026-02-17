Teatro Gabriele Lavia al Verdi con Lungo viaggio verso la notte

Gabriele Lavia torna sul palcoscenico del Teatro Verdi di Salerno con lo spettacolo “Lungo viaggio verso la notte”. L’attore porta in scena un classico di Eugene O’Neill, offrendo al pubblico una rappresentazione intensa e coinvolgente. La pièce affronta temi di sofferenza familiare e disillusioni, e Lavia interpreta uno dei personaggi principali con grande intensità. La rappresentazione si svolgerà questa sera, attirando appassionati di teatro da tutta la regione.

Al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno appuntamento con lo spettacolo "Lungo viaggio verso la notte". La rappresentazione, inserita nel cartellone della Stagione di Prosa 2025-2026, va in scena da giovedì 19 a sabato 21 febbraio alle ore 21.00 e domenica 22 febbraio alle ore 18.00. Gabriele Lavia firma la regia e interpreta il ruolo di James Tyrone nel testo di Eugene O'Neill, scritto tra il 1941 e il 1942 e vincitore del Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957.