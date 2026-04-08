Lungo viaggio verso la notte al Donizetti in scena Gabriele Lavia e Federica Di Martino

Al teatro Donizetti è in scena “Lungo viaggio verso la notte” con Gabriele Lavia e Federica Di Martino. La rappresentazione segue un percorso drammatico, dopo aver presentato in precedenza uno spettacolo di commedia dell’arte intitolato “Arlecchino muto per spavento”, prodotto dalla compagnia Stivalaccio. La pièce attuale si inserisce in un ciclo di produzioni che esplorano tematiche intense e profonde.

Dopo il tuffo nella commedia dell’arte con Arlecchino muto per spavento della compagnia Stivalaccio Teatro, la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti apre, nella sua varietà di proposte, una finestra sul miglior teatro americano, ospitando nel principale teatro cittadino, da sabato 11 a domenica 19 aprile, Lungo viaggio verso la notte, capolavoro del drammaturgo statunitense Eugene O’Neill. A portarlo in scena saranno una delle colonne portanti del teatro italiano, Gabriele Lavia, che ne firma anche la regia, e Federica di Martino, coadiuvati sul palcoscenico da Jacopo Venturiero, Ian Gualdani e da Beatrice Ceccherini. Traduzione del testo originale di Bruno Fonzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Gabriele Lavia in scena con ‘Lungo viaggio verso la notte’Per la stagione 2025/2026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio alle 21 vanno in scena Gabriele Lavia e Federica... Teatro, Gabriele Lavia al Verdi con "Lungo viaggio verso la notte"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Al Teatro... Argomenti più discussi: Gabriele Lavia a teatro con il capolavoro di O’Neill e al cinema (da doppiatore) con il Diavolo veste Prada 2: Un film con atmosfere di malinconia cechoviana; Dal Premio Pulitzer al grande cinema: sul palco il dramma universale di Eugene O’Neill. Lungo viaggio verso la notte, al Donizetti in scena Gabriele Lavia e Federica Di MartinoDopo il tuffo nella commedia dell’arte con Arlecchino muto per spavento della compagnia Stivalaccio Teatro, la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti apre, nella sua varietà di ... bergamonews.it Gabriele Lavia al Donizetti con Lungo viaggio verso la notteS’intitola Lungo viaggio verso la notte il nuovo spettacolo in cartellone per la Stagione di Prosa di Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo. Verrà proposto nelle seguenti date: 11 aprile 2026 alle ... bergamonews.it Fondazione Teatro Donizetti. . Gabriele Lavia incontra il pubblico insieme alla compagnia di "Lungo viaggio verso la notte". Un confronto aperto, guidato da Maria Grazia Panigada, per entrare nell’intensità e nella complessità del capolavoro di Eugene O’ - facebook.com facebook