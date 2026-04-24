Futurare | Puntata 4 – Trasformare l’inquinamento in ricchezza | la rivoluzione della bioeconomia

Nella quarta puntata di Futurare, il focus è sulla bioeconomia, un settore che mira a trasformare le risorse biologiche in prodotti utili. Si parla di come questa strategia possa cambiare il modo di affrontare l’inquinamento e creare nuove opportunità economiche. La puntata approfondisce le iniziative e le tecnologie che stanno emergendo per promuovere un uso più sostenibile delle risorse naturali.

In questa puntata di Futurare – Il mondo visto da un’altra prospettiva affrontiamo un tema tanto invisibile quanto decisivo: la bioeconomia. Ne abbiamo parlato con il prof. Mario Pagliaro, ricercatore e chimico del CNR di Palermo, che ci ha guidato dentro una trasformazione silenziosa ma potentissima: quella che vede gli scarti agricoli diventare nuova materia prima. Non rifiuti, ma risorse. Non costi, ma opportunità. Dalle molecole per i farmaci ai principi attivi per i cosmetici, fino alla produzione di tessuti e materiali alternativi come le pelli vegetali: ciò che ieri veniva scartato oggi può generare valore economico, ambientale e industriale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Futurare | Puntata 4 – Trasformare l’inquinamento in ricchezza: la rivoluzione della bioeconomia Notizie correlate Futurare | Puntata 3: treni a 500Km/h, la rivoluzione della levitazione magneticaIn questa puntata, l’attenzione di Futurare si concentra su una delle innovazioni più affascinanti nel campo della mobilità: i treni a levitazione... Legambiente propone 30 idee per trasformare agroecologia in bioeconomia verde**Legambiente presenta 30 idee per trasformare l’agroecologia nella bioeconomia verde, con un Libro Bianco che punta a rilanciare l’industria...