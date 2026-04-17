Nella terza puntata di Futurare si parla di treni a levitazione magnetica, un’innovazione nel settore dei trasporti che permette di raggiungere velocità superiori ai 500 kmh. La puntata approfondisce il funzionamento di questa tecnologia e le sue applicazioni pratiche, illustrando come i sistemi di levitazione magnetica possano rivoluzionare le modalità di spostamento rapide e sostenibili.

In questa puntata, l’attenzione di Futurare si concentra su una delle innovazioni più affascinanti nel campo della mobilità: i treni a levitazione magnetica. Un tema che, contrariamente a quanto si possa pensare, affonda le sue radici anche in Italia. Già tra gli anni ’60 e ’70, il professore Giovanni Lanzara, attraverso le attività dell’Università degli Studi di Palermo, aveva sperimentato in Sicilia un prototipo pionieristico basato sulla levitazione, anticipando una tecnologia oggi associata ai grandi progetti internazionali. Grazie ad IronLev quella visione oggi torna attuale. È una realtà italiana che sta sviluppando una soluzione innovativa capace di far viaggiare sistemi a levitazione magnetica sui binari ferroviari esistenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Futurare | Puntata 3: treni a 500Km/h, la rivoluzione della levitazione magnetica

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