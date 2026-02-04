Legambiente propone 30 idee per trasformare agroecologia in bioeconomia verde

Legambiente ha presentato un nuovo Libro Bianco con 30 idee per convertire l’agroecologia in una vera e propria bioeconomia verde. L’associazione vuole spingere l’industria italiana a puntare su pratiche sostenibili e innovative, cercando di far crescere un settore che può portare benefici ambientali ed economici. La proposta si concentra su azioni concrete per valorizzare le risorse locali e ridurre l’impatto ambientale, con l’obiettivo di rilanciare un settore chiave per il Paese.

**Legambiente presenta 30 idee per trasformare l’agroecologia nella bioeconomia verde, con un Libro Bianco che punta a rilanciare l’industria italiana sostenibile.** Il presidente nazionale dell’associazione, Stefano Ciafani, ha presentato le proposte in occasione del Forum ‘L’Italia in cantiere’, un incontro dedicato ai temi dell’industria verde e dell’ambiente. Le idee, che riguardano otto settori strategici, sono state inserite in un documento che mira a dare “gambe” al Clean Industrial Deal, un piano industriale pensato per sostenere la transizione verde e migliorare la competitività del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legambiente propone 30 idee per trasformare agroecologia in bioeconomia verde Approfondimenti su Legambiente Italia Da agroecologia a bioeconomia, da Legambiente 30 idee per rilancio green Questa mattina a Roma, Legambiente ha presentato 30 idee per rilanciare il settore green. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Legambiente Italia Argomenti discussi: Legambiente Reggio Emilia festeggia 30 anni, il 7 febbraio giornata aperta tra volontariato poesia e cinema. Le 30 proposte di Legambiente per un’industria più competitiva e più sostenibileL’associazione ha presentato la sua ricetta per la riconversione green delle imprese. Il ministro Urso: L’Italia uno dei due Paesi europei candidati ad ... repubblica.it Da agroecologia a bioeconomia, da Legambiente 30 idee per rilancio greenUn 'libro bianco' presentato al forum ‘L’Italia in cantiere. Un clean industrial deal made in Italy’, ... adnkronos.com Legambiente Pistoia – Area Valdinievole: calendario escursioni primavera 2026. Legambiente Pistoia – Area Valdinievole propone anche per la primavera 2026 un ricco calendario di visite guidate condotte da Guide Ambientali qualificate di “Natura in Tosca - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.