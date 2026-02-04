Legambiente propone 30 idee per trasformare agroecologia in bioeconomia verde

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Legambiente ha presentato un nuovo Libro Bianco con 30 idee per convertire l’agroecologia in una vera e propria bioeconomia verde. L’associazione vuole spingere l’industria italiana a puntare su pratiche sostenibili e innovative, cercando di far crescere un settore che può portare benefici ambientali ed economici. La proposta si concentra su azioni concrete per valorizzare le risorse locali e ridurre l’impatto ambientale, con l’obiettivo di rilanciare un settore chiave per il Paese.

**Legambiente presenta 30 idee per trasformare l’agroecologia nella bioeconomia verde, con un Libro Bianco che punta a rilanciare l’industria italiana sostenibile.** Il presidente nazionale dell’associazione, Stefano Ciafani, ha presentato le proposte in occasione del Forum ‘L’Italia in cantiere’, un incontro dedicato ai temi dell’industria verde e dell’ambiente. Le idee, che riguardano otto settori strategici, sono state inserite in un documento che mira a dare “gambe” al Clean Industrial Deal, un piano industriale pensato per sostenere la transizione verde e migliorare la competitività del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

legambiente propone 30 idee per trasformare agroecologia in bioeconomia verde

© Ameve.eu - Legambiente propone 30 idee per trasformare agroecologia in bioeconomia verde

Approfondimenti su Legambiente Italia

Da agroecologia a bioeconomia, da Legambiente 30 idee per rilancio green

Questa mattina a Roma, Legambiente ha presentato 30 idee per rilanciare il settore green.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Legambiente Italia

Argomenti discussi: Legambiente Reggio Emilia festeggia 30 anni, il 7 febbraio giornata aperta tra volontariato poesia e cinema.

legambiente propone 30 ideeLe 30 proposte di Legambiente per un’industria più competitiva e più sostenibileL’associazione ha presentato la sua ricetta per la riconversione green delle imprese. Il ministro Urso: L’Italia uno dei due Paesi europei candidati ad ... repubblica.it

legambiente propone 30 ideeDa agroecologia a bioeconomia, da Legambiente 30 idee per rilancio greenUn 'libro bianco' presentato al forum ‘L’Italia in cantiere. Un clean industrial deal made in Italy’, ... adnkronos.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.