Furto nel camerino di Travaglio al D’Annunzio | Un fatto non attribuibile al teatro

Durante un evento con Marco Travaglio al teatro D’Annunzio di Latina a febbraio, è stato denunciato il furto di un computer portatile appartenente al giornalista. Le autorità hanno dichiarato che l’incidente non può essere ricondotto a responsabilità o a responsabilità dirette del teatro stesso. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono collegamenti ufficiali tra l’amministrazione del teatro e il furto.

Quanto avvenuto in occasione dell’incontro con Marco Travaglio al teatro D’Annunzio di Latina nel febbraio scorso, dove fu rubato il pc portatile del giornalista, “non è attribuibile al teatro”. La dirigente della struttura, Elena Lusena, lo ha chiarito nel corso della commissione Trasparenza.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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