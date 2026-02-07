Furto nel camerino di Marco Travaglio a Latina | rubati 2 pc e un tablet a teatro

Questa sera, al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina, qualcuno ha rovinato la serata di Marco Travaglio. Durante lo spettacolo, sono stati rubati due computer e un tablet dal suo camerino. L’autore e i suoi collaboratori si sono accorti del furto solo dopo aver finito lo spettacolo, quando hanno trovato il locale svuotato. Ora si indaga per capire chi abbia portato via gli oggetti e perché.

Giovedì sera, alle ore 21, era in programma al teatro "Gabriele D'Annunzio" di Latina uno spettacolo di Marco Travaglio dal titolo "Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?". Nel corso della tappa pontina, però, qualcosa è andato storto.

