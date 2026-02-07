Furto al D' Annunzio il sindaco Celentano | Ho fatto le mie scuse a Marco Travaglio

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha ammesso di aver fatto le sue scuse a Marco Travaglio, dopo il furto avvenuto nel camerino del teatro D'Annunzio. Il giornalista era stato derubato di alcuni effetti personali giovedì sera, mentre partecipava al suo spettacolo del tour “Cornuti e contenti”. La vicenda ha fatto discutere tra il pubblico e sui social, e il sindaco ha voluto chiarire di aver già preso le sue misure.

