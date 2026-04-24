A Reggio Emilia, sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione della polizia che ha portato al sequestro di farmaci oncologici per un valore superiore a un milione di euro. Le indagini hanno svelato un’organizzazione dedita al furto e alla ricettazione di medicinali, con dettagli ancora in fase di approfondimento. L’attività investigativa ha permesso di sgominare la banda coinvolta in questa vicenda.

Sei persone sono state arrestate per furto e ricettazione di farmaci ad alto costo a Reggio Emilia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica Reggiana, ha permesso di individuare i responsabili di tre ingenti furti avvenuti tra giugno e luglio 2025. Complessivamente, sono stati sottratti farmaci per un valore di 930mila euro. L’indagine ha portato anche al sequestro di 10 colli di farmaci oncologici e immunosoppressori per oltre un milione di euro. Le indagini e la scoperta della banda Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia e si è sviluppata attraverso una serie di attività investigative coordinate dalla Procura locale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto milionario di farmaci oncologici a Reggio Emilia, banda sgominata: come agiva

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