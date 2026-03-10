A Napoli, una banda specializzata in furti e ricettazione di farmaci oncologici è stata smantellata. La polizia ha arrestato dieci persone e stimato in circa 3,5 milioni di euro i danni causati. La banda, descritta come professionista, avrebbe agito con metodi organizzati nel settore dei furti di medicinali destinati a pazienti oncologici.

È di dieci soggetti indagati e di un danno stimato in 3,5 milioni di euro il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di una rete criminale accusata di furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita. I provvedimenti sono stati disposti dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, a seguito di indagini che hanno ricostruito una serie di colpi ai danni di farmacie ospedaliere tra maggio 2024 e aprile 2025. L’operazione dei Carabinieri e le misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna la Compagnia CC Napoli Vomero ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di dieci soggetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Napoli, furto di farmaci oncologici per 3,5 milioni di euro: banda professionista arrestata, come agiva

Articoli correlati

Furti di farmaci oncologici a Napoli, sgominata banda: 6 arresti tra Napoli, Catania e MelitoFurti mirati di farmaci oncologici salvavita nelle farmacie ospedaliere, con un danno milionario per il Servizio sanitario nazionale.

Dai centri commerciali ai ristoranti, ecco come agiva la banda organizzata di ladri arrestata dalla Squadra MobileMilano, 15 febbraio 2026 – Venerdì scorso a Milano la Polizia di Stato ha arrestato due peruviani, un uomo e una donna di 28 e 35 anni, un'argentina...

Altri aggiornamenti su Napoli furto di farmaci oncologici per...

Temi più discussi: Treviso. Furto di farmaci ospedalieri ad alto costo, 24 persone denunciate; Furto di farmaci ospedalieri ad alto costo, inchiesta del nucleo Nas: 24 indagati; Dipendenti infedeli della farmacia ospedaliera dell'Ulss 2 rubano medicine salvavita: 4 persone indagate e 24 denunciate; Rubavano medicinali all'ospedale di Treviso per rivenderli sottocosto: 24 indagati.

Napoli, furti di farmaci oncologici al Policlinico Federico II: danno da 3,5 milioni di euroLa compagnia carabinieri di Napoli Vomero, guidata dal Maggiore Sergio Vaira, ha arrestato dieci individui ritenuti coinvolti ... msn.com

Napoli: furti di farmaci oncologici salvavita, 10 misure cautelariFurti di farmaci salvavita, dieci misure cautelari eseguite a Napoli, Melito (Napoli) e Catania. I Carabinieri della compagnia Napoli Vomero e dei reparti territorialmente competenti hanno eseguito ... napoli.repubblica.it

Spazio Napoli - facebook.com facebook

La formazione del Napoli che potrebbe essere, tra poco, finalmente realtà: Meret (Milinkovic Savic) Di Lorenzo - Rahmani - Buongiorno Politano - Anguissa - Lobotka - Spinazzola De Bruyne - Mc Tominay Hojlund ( Lukaku) Uno squadrone. x.com