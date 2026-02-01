Latitante condannato a 30 anni catturato in Spagna dopo anni di fuga

La polizia spagnola ha catturato un uomo di 64 anni, di origine turca, che era in fuga da dodici anni. L’arresto è avvenuto in una località del sud della Spagna, dove l’uomo viveva sotto falsa identità. Era condannato a 30 anni di carcere in Italia, ma per anni aveva evitato le autorità, fino a quando non è stato rintracciato e fermato.

Un uomo di origine turca, 64 anni, è stato arrestato in Spagna dopo dodici anni di latitanza. L’arresto è avvenuto in una località del sud della penisola iberica, dove l’uomo viveva sotto falsa identità, evitando da tempo le autorità italiane. La sua cattura è il frutto di un’operazione congiunta tra i servizi di polizia spagnoli e l’Agenzia Nazionale per il Controllo delle Persone Sottoposte a Sorveglianza, che ha coordinato le indagini internazionali. Il soggetto era ricercato dal 2014 per reati gravi: traffico internazionale di sostanze stupefacenti e evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

