bassa bergamasca raffica di controlli dei carabinieri un arresto dopo un furto catturato un latitante

Nella Bassa Bergamasca, i carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con numerosi servizi straordinari. Durante le operazioni, è stato effettuato un arresto in seguito a un furto e un latitante è stato catturato. Le attività sono state condotte dalla Compagnia di Treviglio, con l’obiettivo di contrastare furti e rapine nelle zone di competenza.

GLI INTERVENTI. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Compagnia dei Carabinieri di Treviglio contro furti e rapine in abitazione nella Bassa Bergamasca. Nella notte del 5 marzo i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 26 anni, nato in Albania, senza fissa dimora, con l’accusa di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per uso di atto falso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Intorno alle 21, a Fara Olivana con Sola, lungo la Strada provinciale 11, una pattuglia ha intercettato una Kia Sportage con targa clonata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

