Sansepolcro | furti con la tecnica della monetina due arresti

Due persone di origine sudamericana sono state arrestate dai Carabinieri di Sansepolcro perché sospettate di aver commesso almeno due furti in Umbria usando la tecnica della monetina. La polizia ha intercettato i sospetti durante le indagini e ha trovato prove che collegano gli arrestati ai colpi. Una terza persona è stata identificata, ma non è stata fermata. Le indagini continuano per verificare eventuali altri episodi simili.

I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due persone di origine sudamericana e deferito una terza in stato di libertà, ritenute responsabili di almeno due furti messi a segno in territorio umbro con la cosiddetta “tecnica della monetina”. Il raggiro, tanto semplice quanto efficace, viene spesso utilizzato nei parcheggi dei supermercati o nelle aree commerciali. I malviventi si avvicinano – nella maggior parte dei casi a persone anziane – fingendo di aver trovato a terra una o più monete, talvolta simulando persino un gesto di cortesia nell’aiutarle a raccoglierle. La distrazione generata dalla presunta “generosità” consente a un complice, con mossa rapida, di impossessarsi della borsa della vittima, spesso lasciata sul sedile dell’auto o nel carrello della spesa. 🔗 Leggi su Lortica.it Sansepolcro: furti con la tecnica della “monetina”. due arresti dei carabinieriI carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato due uomini sudamericani, dopo aver scoperto che avevano messo in atto almeno due furti usando la tecnica della monetina. Rubano una borsa nel parcheggio del supermercato con la tecnica della monetinaNel parcheggio di un supermercato, due persone tentano di sottrarre una borsa utilizzando la tecnica della monetina.