Mettono a segno due colpi con la tecnica della monetina arrestati

Una donna ha subito il furto della borsetta mentre cercava di raccogliere una monetina caduta, una trappola usata in alcune zone vicino a supermercati perugini. I ladri sfruttano la distrazione delle persone per agire rapidamente e scomparire tra la folla. La polizia ha arrestato due persone sospettate di aver messo in atto questa strategia, che si è ripetuta più volte negli ultimi giorni. Le autorità continuano le indagini per identificare altri possibili complici.

"Le è caduta una monetina per terra", ma è una scusa per rubare la borsetta della malcapitata. Una tecnica di raggiro sperimentata nei giorni scorsi anche nel perugino, precisamente in alcune aree adiacenti a due supermercati. Nel dettaglio, la tecnica è utilizzata da soggetti che fanno credere alle vittime di aver trovato per terra una o più monete. I malcapitati, così, si distraggono e non si accorgono che alle loro spalle un complice si impossessa della loro borsa, spesso poggiata sul sedile dell'automobile o nel carrello della spesa, per poi fuggire velocemente. In entrambi gli episodi i furti sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei parcheggi dei supermercati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Sansepolcro: furti con la "tecnica della monetina", due arrestiDue persone di origine sudamericana sono state arrestate dai Carabinieri di Sansepolcro perché sospettate di aver commesso almeno due furti in Umbria usando la tecnica della monetina. Sansepolcro: furti con la tecnica della "monetina". due arresti dei carabinieriI carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato due uomini sudamericani, dopo aver scoperto che avevano messo in atto almeno due furti usando la tecnica della monetina.