Furti agli anziani nei pressi dei supermercati arrestata 40enne dopo inseguimento all' auto

Mercoledì pomeriggio, agenti in borghese del commissariato di Rifredi-Peretola hanno inseguito un’auto sospetta. La macchina, che si aggirava vicino ai supermercati, si distingue per comportamenti strani. Dopo un inseguimento lungo alcune strade, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e arrestare una donna di 40 anni. La donna, accusata di aver messo in atto furti ai danni di anziani, è stata fermata poco dopo l’operazione. L’indagine prosegue per capire se ci sono altri episodi

Arrestata dopo un rocambolesco inseguimento d'auto. È successo due giorni fa, mercoledì 28 gennaio. Un'auto sospetta è stata seguita da uomini in borghese del commissariato di polizia di Rifredi-Peretola. Il modus operandi era lo stesso: un complice rimaneva in auto e gli altri tre, uomini e donne, agivano. Dopo l'episodio di Sesto la polizia ha inseguito l'auto riuscendo a fermarla: arrestata per furto aggravato in concorso una donna 40enne, di origine peruviana. Tre complici sono riusciti invece a far perdere le tracce. La donna era già nota alle forze dell'ordine. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Rifredi Peretola

Un uomo è stato rinviato a giudizio per 37 episodi di furti, truffe e altri reati contro il patrimonio commessi tra Perugia, Bastia Umbra, Corciano, Magione e Deruta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rifredi Peretola

Argomenti discussi: Tentativi di furto e truffe: anziani nel mirino in via Aleardi; Pensionati più sicuri: la campagna ANAP contro le truffe; Brindisi, operazione Alto impatto: 4 arresti e 5 denunce per droga, furti e truffa agli anziani; Raffica di truffe agli anziani nel territorio aretino.

Furti ad anziani nei centri commerciali, arrestata una 40enneNella mattina di mercoledì 28 gennaio, la Polizia di Stato di Firenze ha individuato un gruppo di persone ritenute responsabili di furti ai danni di persone anziane. Nell’ambito di un riservato serviz ... 055firenze.it

Furti in casa, ricettazione e truffe agli anziani: ''colpi'' anche nel Sannio. Arrestate 38 persone CronacaMisure cautelari in carcere emesse dal gip dei Napoli Nord nei confronti di 38 indagati per associazione a delinquere finalizzata al furto in abitazione, ricettazione e truffe ai danni di anziani. realtasannita.it

Gli sparano per furti d'auto senza 'nullaosta', un arresto a Napoli. Preso l'affiliato agli Aprea che convocò e ferì il ladro ribelle #ANSA - facebook.com facebook

Gli sparano per furti d'auto senza 'nullaosta', un arresto a Napoli. Preso l'affiliato agli Aprea che convocò e ferì il ladro ribelle #ANSA x.com