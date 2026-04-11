Casalpusterlengo giro di vite dopo le risse di Pasqua | locali aperti di notte solo con i vigilantes

A Casalpusterlengo sono state adottate nuove misure per contenere le recenti tensioni legate alla movida notturna nel centro storico. Dopo le risse verificatisi durante il periodo pasquale, le autorità locali hanno deciso di limitare l’apertura dei locali notturni, che ora potranno restare aperti solo se accompagnati da vigilantes. Questa misura mira a ridurre gli episodi di violenza e a migliorare la sicurezza nella zona.

Casalpusterlengo (Lodi), 11 aprile 2026 – Una stretta senza precedenti per cercare di mettere una “pezza“ e restituire decoro al centro storico f renando gli episodi di mala-movida che, nelle ultime settimane, hanno richiesto continui interventi delle pattuglie. Solo nel sabato di Pasqua si erano verificate risse in serie con tre giovani finiti all’ospedale. Il sindaco Elia Delmiglio ha firmato una nuova ordinanz a, valida fino al 19 aprile, che ridisegna le regole per bar, ristoranti e distributori automatici. Il provvedimento tende ad essere un vero “piano di sicurezza” che differenzia le regole in base ai giorni della settimana e alle zone della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, giro di vite dopo le risse di Pasqua: locali aperti di notte solo con i vigilantes Leggi anche: Giro di vite sulla sicurezza nei locali pubblici dopo la tragedia di Crans Montana, Confcommercio: "Regole e legalità a tutela di imprese e cittadini" Pasqua di sangue. Notte di risse in centro con coltelli e bottiglie. Tre giovani in ospedaleCASALPUSTERLENGO (Lodi) Una Pasqua di sangue che la città non potrà dimenticare facilmente.