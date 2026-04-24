Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e quattro auto, tutte tamponate tra loro. L’impatto ha causato il blocco di alcune corsie e ha creato lunghe code sulla strada interessata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai conducenti e rimosso i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un grave incidente stradale ha scosso le prime ore della mattina in Italia, riportando l’attenzione sui rischi della circolazione notturna. Il bilancio, fortunatamente, non è drammatico, ma la dinamica ha fatto temere conseguenze ben più serie. Tutto è avvenuto intorno alle 4.30, quando il traffico è ancora ridotto ma le condizioni di guida possono risultare insidiose. Secondo le prime ricostruzioni, più veicoli sono rimasti coinvolti in una sequenza di impatti che ha causato momenti di forte tensione. A provocare l’incidente sarebbe stato un furgone, il cui conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Furgone si schianta, quattro auto si tamponano: incidente spaventoso, caos e code lunghissime

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