Incidente in autostrada furgone finisce sul guardrail e altre 4 auto si tamponano a catena

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 4.30 sull'autostrada Palermo-Mazara, nei pressi dell'ex Emporio dell'usato, in direzione Trapani. Un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail, mentre altre quattro auto si sono tamponate a catena nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Un incidente si è verificato stamattina attorno alle 4.30 sull'autostrada Palermo-Mazara, all'altezza dell'ex Emporio dell'usato, in direzione Trapani. Nell'impatto sono rimasti coinvolti cinque veicoli, due persone (un uomo di 72 anni e una donna di 59) hanno riportato lievi ferite e sono state.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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