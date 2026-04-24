Durante il Fuorisalone, l’Università degli Studi di Milano ha visto un’affluenza massiccia di visitatori, con code da tutto esaurito. Gli spazi storici dell’ateneo sono stati aperti al pubblico, trasformandosi in un laboratorio creativo all’aperto. Le installazioni e le esposizioni hanno attirato molti partecipanti, portando un’atmosfera vivace e stimolante tra le vie dell’ateneo. La manifestazione ha coinvolto studenti, professionisti e appassionati di design.

Code da tutto esaurito all’Università degli Studi di Milano durante il Fuorisalone, dove gli spazi storici dell’ateneo si trasformano in un vero laboratorio creativo a cielo aperto. Protagonista è la mostra INTERNI MateriAE, un percorso composto da oltre 40 installazioni che indagano il ruolo della materia nel progetto contemporaneo. Tra cortili e chiostri, designer e architetti danno vita a esperienze immersive che fondono arte, tecnologia e sostenibilità, attirando migliaia di visitatori e confermando la Statale come uno degli epicentri più vivaci e sperimentali della Design Week milanese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fuorisalone, grande affluenza alla Statale di Milano tra installazioni e creatività

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