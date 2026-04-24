Fuori pericolo gli accoltellati di Venezia Indagini della polizia

Le persone ferite nell'accoltellamento avvenuto mercoledì sera nel centro storico di Venezia, nella zona di San Barnaba, sono state dichiarate fuori pericolo. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'episodio e identificare i responsabili. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sulle cause o sul coinvolgimento di eventuali altre persone.

Risultano fuori pericolo le vittime dell'accoltellamento di mercoledì sera in centro storico a Venezia, zona San Barnaba. Sono due cittadini tunisini, consanguinei (probabilmente fratelli) il maggiore di 37 anni e il più giovane di 32. Il primo, accoltellato vicino a Campo San Barnaba, ha.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Ci provano di nuovo violenti volevano colpirmi di nuovo tensione in metro Notizie correlate Venezia, rubata bici a un bimbo di 4 anni: indagini lampo della polizia e mezzo recuperatoÈ stata ritrovata e restituita in poche ore la bicicletta sottratta a un bambino di 4 anni a Venezia – Tessera. Malore sulle piste di Colfosco: salvato da Polizia e elicottero, fuori pericoloColfosco, Bolzano – Un uomo è stato colto da un malore improvviso mentre sciava insieme al figlio sulle piste di Colfosco, in provincia di Bolzano. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Midtjylland, Alamara Djabi fuori pericolo dopo l'accoltellamento; Lite a coltellate in centro storico, due feriti in osservazione all'ospedale; Mi sono difeso; ? Coltellate alla madre davanti ai suoi bambini: è tentato omicidio - BresciaToday. Dal locale, secondo le indagini, la quota più rilevante dei profitti della MaDe che, secondo le accuse, forniva i “pacchetti completi” agli ospiti vip - facebook.com facebook