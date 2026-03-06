Venezia rubata bici a un bimbo di 4 anni | indagini lampo della polizia e mezzo recuperato

A Venezia-Tessera, la polizia ha individuato e recuperato in poche ore la bicicletta rubata a un bambino di 4 anni, grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza. L’episodio si è verificato nella zona e le forze dell’ordine hanno agito rapidamente per ritrovare il mezzo sottratto. La bicicletta è stata restituita al proprietario dopo le indagini.

È stata ritrovata e restituita in poche ore la bicicletta sottratta a un bambino di 4 anni a Venezia – Tessera. Il mezzo, rubato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, è stato recuperato dagli agenti della Polizia di Stato, grazie anche all'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. La dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione di furto presso un bar situato a Tessera, frazione di Venezia. Gli agenti delle Volanti della Questura sono stati chiamati a intervenire dopo che i genitori del piccolo avevano denunciato la scomparsa della bicicletta. Nel dettaglio, la vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì.