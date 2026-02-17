Malore sulle piste di Colfosco | salvato da Polizia e elicottero fuori pericolo

Un uomo si è sentito male mentre sciava con suo figlio a Colfosco, in provincia di Bolzano, causando l’intervento immediato di Polizia ed elicottero. La neve fresca e il freddo intenso hanno complicato le operazioni di soccorso, ma alla fine l’uomo è stato portato in salvo.

Colfosco, Bolzano – Un uomo è stato colto da un malore improvviso mentre sciava insieme al figlio sulle piste di Colfosco, in provincia di Bolzano. Grazie all’intervento tempestivo degli agenti del Distaccamento Sciatori della Polizia di Stato, l’uomo è stato rianimato con il defibrillatore e successivamente trasportato in ospedale tramite elicottero. Le autorità confermano che l’uomo è ora fuori pericolo. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha elogiato l’operato della Polizia: “Un intervento che testimonia, ancora una volta, la grande professionalità e capacità operativa delle nostre donne e uomini in divisa”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Malore sulle piste di Colfosco: salvato da Polizia e elicottero, fuori pericolo Malore sulle piste da sci, donna soccorso con l'elicotteroUn intervento di soccorso con l’elicottero è stato necessario oggi, martedì 20 gennaio, ai Piani di Bobbio, località Valtorta, a causa di un malore occorso a una donna sulle piste da sci. Brescia, imprenditore atterra sulle piste da sci in elicotteroUn episodio insolito si è verificato sulle piste da sci del Monte Maniva, in provincia di Brescia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Malore sulle piste, interviene l'elisoccorso; Malore sulle piste del Verena: sciatore 47enne colpito da arresto cardiaco; Paura sul Verena, rianimato 47enne in arresto cardiaco: interviene l'elisoccorso; Più di duecento interventi di soccorso dei carabinieri sulle piste da sci. Malore sulle piste del Belvedere: sciatore svedese soccorso a CanazeiRianimato a lungo dal soccorso piste e dai poliziotti, l'uomo è poi stato trasportato in ospedale con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites ... rainews.it Tragedia sulla neve in Abruzzo: muore a 36 anni dopo una giornata sulle piste da sciClaudia Luberti, infermiera romana, si è accasciata mentre stava trascorrendo la giornata in montagna a Campo Felice ... chietitoday.it Malore sulle piste a Canazei, soccorso uno sciatore svedese facebook Foggia, uomo ha un malore mentre guida e invade la pista ciclabile per 30 metri: in ospedale x.com