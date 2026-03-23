La troupe di "Fuori dal Coro" è stata vittima di un episodio di forte tensione mentre si trovava a Firenze per documentare il degrado in una zona non lontana dal centro storico. Durante le riprese, un giovane maranza particolarmente aggressivo si è avvicinato alla squadra della trasmissione di Rete 4, iniziando prima con insulti e minacce, per poi passare a gesti ben più pericolosi., Il ragazzo ha infatti lanciato pietre contro l’inviato e gli operatori, urlando frasi come "Vi spacco la faccia" e costringendo l’intero gruppo a una fuga improvvisata per evitare conseguenze peggiori. Un episodio che ha confermato, in modo drammatico, il clima di insicurezza che la redazione era andata a raccontare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, troupe di "Fuori dal Coro" minacciata da un maranza violento

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