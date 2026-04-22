Nella notte a Catanzaro, una donna ha deciso di gettarsi dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli. L’incidente ha causato la morte di due bambini e della stessa donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le persone coinvolte. La polizia sta attualmente indagando sulle circostanze di quanto accaduto.

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Il luogo della tragedia a Catanzaro . Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tiene in braccio i tre figli e si getta dal balcone di casa, muoiono due bambini e la donna

Notizie correlate

Si getta dal terzo piano con i tre figli a Catanzaro, muoiono due bambini e la donnaAGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.

Leggi anche: Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Libano, tra tregua e attacchi: l’impatto devastante sui bambini; Speciale Radio Vaticana con Voi - Papa in Camerun 18.04.2026 - Podcast - Radio Vaticana; Gli rifiutano l'elemosina e lui minaccia una donna e un bambino. Denunciato ed espulso un 54enne; Peppa Pig - S11E13 - Bebè in braccio.

Picchia e morde la compagna mentre tiene in braccio il figlio di nove giorniIl compagno l’avrebbe aggredita mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. È accaduto a Ischia, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. Secondo qu ... blitzquotidiano.it

Ischia, morde la compagna al volto mentre tiene in braccio il figlio di 9 giorni: arrestatoUn uomo di 25 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver colpito e morso al volto la compagna di 23 anni. La donna è fuggita col neonato. ilgazzettinovesuviano.com

#Chivu gode e tiene vivo il sogno doblete: la pazza rimonta sul Como scatena i social con meme e ironie x.com

La vitamina per capelli e unghie tiene in vita le cellule tumorali. La stessa bottiglia che trovi in farmacia a 8 euro. Quella che compri per non perdere i capelli. Senza saperlo, stai guardando uno dei meccanismi di sopravvivenza più raffinati che il cancro abbia - facebook.com facebook