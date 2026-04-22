Tiene in braccio i tre figli e si getta dal balcone di casa muoiono due bambini e la donna

Da agi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Catanzaro, una donna ha deciso di gettarsi dal terzo piano della propria abitazione insieme ai suoi tre figli. L’incidente ha causato la morte di due bambini e della stessa donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le persone coinvolte. La polizia sta attualmente indagando sulle circostanze di quanto accaduto.

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro  dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Il luogo della tragedia a Catanzaro . Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

tiene in braccio i tre figli e si getta dal balcone di casa muoiono due bambini e la donna
© Agi.it - Tiene in braccio i tre figli e si getta dal balcone di casa, muoiono due bambini e la donna

Notizie correlate

Si getta dal terzo piano con i tre figli a Catanzaro, muoiono due bambini e la donnaAGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli.

Leggi anche: Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Libano, tra tregua e attacchi: l’impatto devastante sui bambini; Speciale Radio Vaticana con Voi - Papa in Camerun 18.04.2026 - Podcast - Radio Vaticana; Gli rifiutano l'elemosina e lui minaccia una donna e un bambino. Denunciato ed espulso un 54enne; Peppa Pig - S11E13 - Bebè in braccio.

tiene in braccio iPicchia e morde la compagna mentre tiene in braccio il figlio di nove giorniIl compagno l’avrebbe aggredita mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. È accaduto a Ischia, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al 112. Secondo qu ... blitzquotidiano.it

tiene in braccio iIschia, morde la compagna al volto mentre tiene in braccio il figlio di 9 giorni: arrestatoUn uomo di 25 anni è stato arrestato a Ischia dopo aver colpito e morso al volto la compagna di 23 anni. La donna è fuggita col neonato. ilgazzettinovesuviano.com

Digita per trovare news e video correlati.