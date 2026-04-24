Fulham-Aston Villa sabato 25 aprile 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Preferiamo i Villans

Sabato 25 aprile 2026 alle 13:30 si gioca l’incontro tra Fulham e Aston Villa. Il Fulham ha raccolto una vittoria nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, con l’unico successo arrivato contro il Burnley, attualmente in zona retrocessione, squadra alla quale ha segnato. La sfida prevede le formazioni ufficiali, quote e pronostici, con una preferenza per la squadra ospite.

Il Fulham ha rallentato il passo sul più bello, con una sola vittoria nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, perdipiù contro il retrocedendo Burnley, unico avversari peraltro al quale sono riusciti a segnare. La squadra di Marco Silva ha così perso un po’ terreno nella lotta al sestosettimo posto: anche se quattro o. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fulham-Aston Villa (sabato 25 aprile 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Preferiamo i Villans Notizie correlate Fulham-Aston Villa (sabato 25 aprile 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiIl Fulham ha rallentato il passo sul più bello, con una sola vittoria nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, perdipiù contro il... Aston Villa-Brighton (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i VillansSolo un punto su sei nel mese di febbraio per un Aston Villa che conserva il suo terzo posto in classifica ma ha visto ridursi il suo margine di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fulham - Aston Villa; Pronostico Fulham-Aston Villa: analisi e probabili formazioni 25/04/2026 Premier League; Pronostico Fulham-Aston Villa: analisi, quote e consigli; Aston Villa Starting XI vs Fulham: Confirmed Team News and Predicted Lineup. Premier League 2025-2026: Fulham-Aston Villa, le probabili formazioniA Craven Cottage prende il via il sabato di premier league: gli ospiti guidati da Unai Emery cercano tre punti fondamentali per la Champions. sportal.it Pronostico Fulham-Aston Villa: il fattore campo non basta per sfatare il tabùFulham-Aston Villa è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Buonasera a tutti, ci siamo presi questa settimana di pausa creativa e calcistica . Torneremo operativi martedì prossimo (lo store è regolarmente aperto ). Prima di volare domani a Londra — ci aspetta un emozionante Fulham–Aston Villa di Premi - facebook.com facebook