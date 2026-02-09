Aston Villa-Brighton mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i Villans

Questa sera alle 20:30 l’Aston Villa affronta il Brighton in una partita che può essere decisiva per i Villans. Dopo un febbraio difficile, con un solo punto conquistato in sei partite, l’Aston Villa cerca di ritrovare la vittoria per mantenere il terzo posto in classifica. La squadra ha visto ridursi il vantaggio sulle inseguitrici, ma il sesto posto resta lontano solo otto punti. I tifosi sperano in un cambio di rotta già in questa sfida importante.

Solo un punto su sei nel mese di febbraio per un Aston Villa che conserva il suo terzo posto in classifica ma ha visto ridursi il suo margine di vantaggio sulle inseguitrici anche se il sesto posto è sempre a -8. Lo diciamo ovviamente nell'ipotesi che il quinto posto sia buono per andare in Champions.

Approfondimenti su Aston Villa Brighton

Mercoledì sera l’Aston Villa affronta il Brighton in una sfida importante.

Questa sera alle 20:30 si gioca Aston Villa contro Brighton, un match importante per la classifica.

Ultime notizie su Aston Villa Brighton

Premier League 2025-2026: Aston Villa-Brighton, le probabili formazioniLa squadra di Unai Emery vuole vincere per allungare sul Manchester United, che martedì è stato fermato sull'1-1 dal West Ham. sportal.it

Pronostico Aston Villa-Brighton: Emery difende il terzo postoAston Villa-Brighton è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

