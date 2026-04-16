Sabato 18 aprile 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Brentford e Fulham, due squadre di Premier League. Dopo quattro pareggi consecutivi, il Brentford si trova al settimo posto in classifica, con una differenza reti superiore a quella dell’Everton. Nella zona alta della classifica, Brighton e Sunderland sono distanziate di un solo punto. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati in vista dell’incontro.

Dopo quattro pareggi di fila il Brentford è ancora al settimo posto nella classifica di Premier League ma solo perché ha una differenza reti migliore di quella dell’Everton, e poi ci sono Brighton e Sunderland staccati di un solo punto. La buona notizia per questo gruppo di squadre è che il Chelsea, sesto, ha perso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brentford-Fulham (sabato 18 aprile 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Igor Thiago può segnare ancora

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