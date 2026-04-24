Un pomeriggio di tensione si è verificato ieri ad Arezzo, con un inseguimento tra auto di polizia e due sospetti che hanno tentato di sfuggire a un controllo. Durante la fuga, uno dei fermati è stato trovato in possesso di una pistola e di sostanze anabolizzanti nascoste in casa. L’intervento ha portato all’arresto di entrambi e alla scoperta di un vero e proprio arsenale, oltre a tracce di traffico di sostanze vietate.

AREZZO – Un pomeriggio di tensione quello di ieri (23 aprile) segnato da un inseguimento ad alta velocità e da una serie di arresti che hanno portato alla luce un vero e proprio arsenale e un traffico di sostanze proibite. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile nel quadro dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore, ha avuto inizio intorno alle 16 in via Turati, dove gli agenti avevano notato due auto sospette ferme a bordo strada. Alla vista della polizia, i conducenti non si sono fermati per il controllo, optando per una fuga spericolata. Mentre una delle due vetture è riuscita a dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce, la seconda è stata braccata dagli investigatori.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fuggono a un controllo di polizia, doppio arresto: uno aveva in casa una pistola e sostanze anabolizzanti

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