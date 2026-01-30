Grottaglie A bordo di una moto rubata fuggono ad un controllo | due 20enni denunciati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha fermato due giovani di 20 anni a bordo di una moto rubata. I ragazzi hanno tentato di scappare durante un controllo, ma sono stati subito raggiunti e denunciati. Sono accusati di ricettazione, porto abusivo di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti a Grottaglie, e ora i due ragazzi rischiano di finire in tribunale.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due giovani grottagliesi entrambi di 20 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione, porto abusivo di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso tra loro. Il personale del Commissariato di Grottaglie questa notte è stato allertato per la presenza di due giovani che, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata e travisati da due caschi integrali, si stavano aggirando con fare sospetto nei pressi di una stazione di servizio alla periferia della città delle ceramiche. In considerazione anche dei numerosi furti perpetrati negli ultimi tempi in quella zona, i poliziotti in prossimità della stazione carburanti hanno incrociato nel senso contrario di marcia la moto con i due sospettati a bordo ed utilizzando i segnali acustici e visivi gli hanno intimato di fermarsi.

