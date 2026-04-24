Un uomo di 48 anni, ricercato dopo aver commesso un furto in una villa a Codigoro, è stato arrestato a Berra dai carabinieri. Dopo la fuga, il latitante è stato intercettato e portato nel carcere dell'Arginone, dove dovrà scontare una condanna di tre anni di reclusione. L'arresto si è verificato nella giornata di oggi, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'intervento.

?? Cosa sapere Carabinieri arrestano a Berra il latitante del furto in villa avvenuto a Codigoro. Il 48enne è stato trasferito nel carcere dell'Arginone per scontare tre anni di reclusione. I carabinieri di Berra hanno arrestato giovedì sera un uomo di 48 anni originario dell'Est Europa, latitante dopo una condanna definitiva a 3 anni di reclusione per un furto in abitazione avvenuto nel 2022 a Codigoro. Il colpo al cuore della tranquillità cittadina risale a due anni fa, quando il sospettat .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuggitivo dopo il furto in villa: catturato a Berra dopo la fuga

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